Зустріч США та Росії у Саудівській Аравії не слід розглядати як переговори щодо України – Держдеп
Зустрічі між посадовцями США та Росії у Саудівській Аравії не слід розглядати як переговори щодо України. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає газета The Times.
"Я не думаю, що людям слід розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед в якомусь виді переговорів", – зазначила посадовиця.
Вона додала, що президент Дональд Трамп доручив посадовцям ефективно працювати вслід за телефонною розмовою, яку він провів минулого тижня з російським диктатором Володимиром Путіним.
- 18 лютого у Саудівській Аравії має відбутися зустріч американської та російської делегацій: зокрема, від США буде очільник Держдепартаменту Рубіо, а від країни-агресорки – очільник МЗС Лавров. Напередодні вони мали телефонну розмову з різних питань.
- Зеленський повідомив, що Україна не братиме участі у цьому заході та не визнаватиме будь-які домовленості про неї, досягнуті без її участі.