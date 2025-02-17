Зустріч США та Росії у Саудівській Аравії не слід розглядати як переговори щодо України – Держдеп

Президент Трамп доручив чиновникам ефективно працювати вслід за його телефонною розмовою з диктатором Путіним

Прапор США (Ілюстративне фото: U.S. Mission Geneva / Facebook)

Зустрічі між посадовцями США та Росії у Саудівській Аравії не слід розглядати як переговори щодо України. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає газета The Times.

"Я не думаю, що людям слід розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед в якомусь виді переговорів", – зазначила посадовиця.

Вона додала, що президент Дональд Трамп доручив посадовцям ефективно працювати вслід за телефонною розмовою, яку він провів минулого тижня з російським диктатором Володимиром Путіним.