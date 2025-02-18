США опубликовали свои договоренности с Россией в Саудовской Аравии: большинство о войне
Среди договоренностей между Соединенными Штатами и РФ, достигнутыми в Саудовской Аравии, есть создание команд высокого уровня для начала работы над прекращением российско-украинской войны способом, приемлемым для всех сторон. О результатах встречи сообщила представительница Государственного департамента США Темми Брюс.
"Президент Трамп хочет остановить убийства; США хотят мира и используют свою силу в мире, чтобы собрать страны вместе. Президент Трамп – единственный лидер в мире, который может вынудить Украину и Россию согласиться на это", – заявила чиновница.
По ее словам, США и Россия договорились о следующем:
→ создать механизм консультаций для устранения раздражающих факторов в двусторонних отношениях с целью принятия необходимых мер по нормализации деятельности соответствующих американских и российских дипломатических миссий;
→ назначить соответствующие команды высокого уровня, чтобы начать работу над "скорейшим прекращением конфликта в Украине способом, который является длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон";
→ заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, и исторических, экономических и инвестиционных возможностей, возникающих в результате "успешного завершения конфликта в Украине";
→ стороны встречи обязуются продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса.
Представительница Госдепа отметила, что одного звонка между Трампом и диктатором Владимиром Путиным и одной встречи недостаточно для установления устойчивого мира.
"Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", – заявила Брюс.
С американской стороны на встрече в Саудовской Аравии были госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Виткофф – эту команду американский лидер избрал для восстановления двусторонних отношений с Россией.
Со стороны страны-агрессора присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, курирующий вопросы внешней политики.
- 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины. В то же время до встречи пресс-секретарь Госдепа утверждала, что встречу не следует рассматривать как переговоры по Украине.
- Зеленский сообщал, что Украина не будет участвовать в этом мероприятии и не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия.
- После встречи Рубио сообщил, что стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.