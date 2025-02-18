США опубликовали свои договоренности с Россией в Саудовской Аравии: большинство о войне

Американо-российская встреча в Саудовской Аравии (Фото: EPA)

Среди договоренностей между Соединенными Штатами и РФ, достигнутыми в Саудовской Аравии, есть создание команд высокого уровня для начала работы над прекращением российско-украинской войны способом, приемлемым для всех сторон. О результатах встречи сообщила представительница Государственного департамента США Темми Брюс.

"Президент Трамп хочет остановить убийства; США хотят мира и используют свою силу в мире, чтобы собрать страны вместе. Президент Трамп – единственный лидер в мире, который может вынудить Украину и Россию согласиться на это", – заявила чиновница.

По ее словам, США и Россия договорились о следующем:

→ создать механизм консультаций для устранения раздражающих факторов в двусторонних отношениях с целью принятия необходимых мер по нормализации деятельности соответствующих американских и российских дипломатических миссий;

→ назначить соответствующие команды высокого уровня, чтобы начать работу над "скорейшим прекращением конфликта в Украине способом, который является длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон";

Читайте также Представители США и России завершили встречу. Договорились о переговорных группах по Украине

→ заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, и исторических, экономических и инвестиционных возможностей, возникающих в результате "успешного завершения конфликта в Украине";

→ стороны встречи обязуются продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса.

Представительница Госдепа отметила, что одного звонка между Трампом и диктатором Владимиром Путиным и одной встречи недостаточно для установления устойчивого мира.

"Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", – заявила Брюс.

С американской стороны на встрече в Саудовской Аравии были госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Виткофф – эту команду американский лидер избрал для восстановления двусторонних отношений с Россией.

Со стороны страны-агрессора присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, курирующий вопросы внешней политики.