Уолтц – о соглашении по ископаемым: США заслуживают возмещения от Украины за помощь

Он отметил, что американцы заслуживают возмещения "за миллиарды, вложенные в войну"

Майк Уолтц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц считает, что США заслуживают "возмещения" от Украины за поддержку в борьбе против российской агрессии и что президент Владимир Зеленский поступил бы "очень разумно", приняв соглашение о полезных ископаемых, предложенное на прошлой неделе. Его цитирует Bloomberg.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Я не могу представить лучшей гарантии безопасности, чем совместные инвестиции с президентом Трампом", – сказал Уолтц в эфире Fox News, добавив, что будущее соглашение о редкоземельных металлах является "само по себе защитой" для Украины.

По его словам, американский народ "заслуживает того, чтобы ему возместили расходы, чтобы он получил какую-то компенсацию за миллиарды, вложенные в эту войну".

"Украинцы боролись мужественно, они потеряли целые города, США и Европа поддерживали эту борьбу, но именно Соединенные Штаты, несомненно, взяли на себя основную тяжесть этой поддержки", – добавил он.

11 февраля президент США Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь. После этого стало известно о визите в Киев министра финансов США Бессента для обсуждения доступа Штатов к критически важным полезным ископаемым.

Украина доработала проект документа и передала его американской стороне. Однако переговоры между президентом Зеленским и вице-президентом США Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении.

15 февраля Зеленский сообщил, что Украина не подписала с США соглашение о полезных ископаемых, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантиями безопасности.