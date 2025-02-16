Волтц – про угоду щодо копалин: США заслуговують на відшкодування від України за допомогу

Він зазначив, що американці заслуговують на відшкодування "за мільярди, вкладені у війну"

Майк Волтц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Радник із національної безпеки Майк Волтц вважає, що США заслуговують на "відшкодування" від України за підтримку у боротьбі проти російської агресії й що президент Володимир Зеленський вчинив би "дуже розумно", прийнявши угоду щодо корисних копалин, запропоновану минулого тижня. Його цитує Bloomberg.

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"Я не можу уявити кращої гарантії безпеки, ніж спільні інвестиції з президентом Трампом", – сказав Волтц в ефірі Fox News, додавши, що майбутня угода про рідкісноземельні метали є "сама собою захистом" для України.

За його словами, американський народ "заслуговує на те, щоб йому відшкодували витрати, щоб він отримав якусь компенсацію за мільярди, вкладені в цю війну".

"Українці боролися мужньо, вони втратили цілі міста, США та Європа підтримували цю боротьбу, але саме Сполучені Штати, безсумнівно, взяли на себе основний тягар цієї підтримки", – додав він.

11 лютого президент США Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу. Після цього стало відомо про візит до Києва міністра фінансів США Бессента для обговорення доступу Штатів до критично важливих корисних копалин.

Україна доопрацювала проєкт документа і передала його американській стороні. Однак переговори між президентом Зеленським і віцепрезидентом США Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду.

15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не був прописаний взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки.