Волтц – про угоду щодо копалин: США заслуговують на відшкодування від України за допомогу
Радник із національної безпеки Майк Волтц вважає, що США заслуговують на "відшкодування" від України за підтримку у боротьбі проти російської агресії й що президент Володимир Зеленський вчинив би "дуже розумно", прийнявши угоду щодо корисних копалин, запропоновану минулого тижня. Його цитує Bloomberg.
"Я не можу уявити кращої гарантії безпеки, ніж спільні інвестиції з президентом Трампом", – сказав Волтц в ефірі Fox News, додавши, що майбутня угода про рідкісноземельні метали є "сама собою захистом" для України.
За його словами, американський народ "заслуговує на те, щоб йому відшкодували витрати, щоб він отримав якусь компенсацію за мільярди, вкладені в цю війну".
"Українці боролися мужньо, вони втратили цілі міста, США та Європа підтримували цю боротьбу, але саме Сполучені Штати, безсумнівно, взяли на себе основний тягар цієї підтримки", – додав він.
- 11 лютого президент США Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу. Після цього стало відомо про візит до Києва міністра фінансів США Бессента для обговорення доступу Штатів до критично важливих корисних копалин.
- Україна доопрацювала проєкт документа і передала його американській стороні. Однак переговори між президентом Зеленським і віцепрезидентом США Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду.
- 15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не був прописаний взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки.