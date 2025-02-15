Зеленський: Договір зі США про ресурси не підписали через гарантії безпеки

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не підписала угоду про корисні копалини зі США, оскільки там не був прописаний взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантії безпеки. Про це він розповів під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

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Голова держави зазначив, що угода підписуватиметься на рівні міністрів, але він як президент матиме вплив на якість цього документа.

"І тому я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив: у цьому документі він не побачив зв'язку між прибутком від ресурсів та гарантіями безпеки для України.

Український лідер додав, що такий договір "повинен бути зрозумілим".

Напередодні Зеленський повідомив, що угода досі перебуває на стадії обговорення.