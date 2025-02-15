Зеленский: Договор с США о ресурсах не подписали из-за гарантий безопасности
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не подписала соглашение о полезных ископаемых с США, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантией безопасности. Об этом он рассказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.
Глава государства отметил, что соглашение будет подписываться на уровне министров, но он как президент повлияет на качество этого документа.
"И потому я не дал министрам подписывать соответствующее соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово, чтобы защитить нас, наши интересы", – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил: в этом документе он не увидел связи между доходами от ресурсов и гарантиями безопасности для Украины.
Украинский лидер добавил, что такой договор "должен быть понятен".
Зеленский сообщил, что соглашение до сих пор находится на стадии обсуждения.
- 11 февраля президент США Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь. После этого стало известно о визите в Киев министра финансов США Бессанта для обсуждения доступа Штатов к критически важным полезным ископаемым.
- Украина доработала проект документа и передала его американской стороне. Однако переговоры между президентом Зеленским и вице-президентом США Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении.