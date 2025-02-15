Зеленский: Договор с США о ресурсах не подписали из-за гарантий безопасности

Президент отметил, что такой договор "должен быть понятным"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не подписала соглашение о полезных ископаемых с США, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантией безопасности. Об этом он рассказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

Глава государства отметил, что соглашение будет подписываться на уровне министров, но он как президент повлияет на качество этого документа.

"И потому я не дал министрам подписывать соответствующее соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово, чтобы защитить нас, наши интересы", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил: в этом документе он не увидел связи между доходами от ресурсов и гарантиями безопасности для Украины.

Украинский лидер добавил, что такой договор "должен быть понятен".

Зеленский сообщил, что соглашение до сих пор находится на стадии обсуждения.