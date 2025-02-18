Зеленский: В Европе положительное решение по миротворцам, вопрос, какие страны предоставят
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Европе есть положительное решение о размещении военного контингента в Украине, вопрос о том, какие именно страны готовы к этому. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Анкаре.
"Президент Макрон проинформировал меня, что он хочет сделать ряд встреч, и в конце этих встреч он выйдет ко мне с теми или иными предложениями. Безусловно, речь идет о части гарантий безопасности, той части, которую могут дать европейские лидеры Украине", – рассказал Зеленский.
В первую очередь речь идет о финансовой помощи, поддержке украинского бюджета, выделении средств и оружии для поддержки армии страны, а также решении по размещению европейского контингента в Украине, отметил президент.
По его словам, украинские власти видят положительное решение Европы по размещению контингента, но "вопрос в том, какие страны готовы к этому".
Зеленский добавил, что после встреч Макрон сообщит ему о видении лидеров по этому поводу.
- 17 февраля в Париже президент Макрон провел экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну. О проведении встречи стало известно на Мюнхенской конференции, во время которой вице-президент Штатов Венс раскритиковал Европу в своей речи.
- Накануне встречи британский премьер Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения. Его польский коллега Туск сообщил, что Польша не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, готовые предоставить такие гарантии.
- После встречи в Париже Макрон провел переговоры с президентом США Трампом и своим украинским коллегой Зеленским.