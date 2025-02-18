Зеленский: В Европе положительное решение по миротворцам, вопрос, какие страны предоставят
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Европе есть положительное решение о размещении военного контингента в Украине, вопрос о том, какие именно страны готовы к этому. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Анкаре.

"Президент Макрон проинформировал меня, что он хочет сделать ряд встреч, и в конце этих встреч он выйдет ко мне с теми или иными предложениями. Безусловно, речь идет о части гарантий безопасности, той части, которую могут дать европейские лидеры Украине", – рассказал Зеленский.

В первую очередь речь идет о финансовой помощи, поддержке украинского бюджета, выделении средств и оружии для поддержки армии страны, а также решении по размещению европейского контингента в Украине, отметил президент.

По его словам, украинские власти видят положительное решение Европы по размещению контингента, но "вопрос в том, какие страны готовы к этому".

Зеленский добавил, что после встреч Макрон сообщит ему о видении лидеров по этому поводу.

Читайте также
Мелони раскритиковала саммит в Париже, назвав его "антитрамповским"
Эмманюэль МакронВладимир ЗеленскийвойнамиротворцыЕвропавоенная помощь