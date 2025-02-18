Мелони раскритиковала саммит в Париже, назвав его "антитрамповским"

По мнению итальянского премьера, такие встречи не должны проходить в формате против американского президента

Джорджа Мелони (Фото: ЕРА/MAURIZIO BRAMBATTI)

Опоздавшая на саммит европейских лидеров в Париже премьер Италии Джорджа Мелони назвала мероприятие "антитрамповским". Ее цитирует итальянское агентство ANSA.

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Мелони прибыла на саммит последней, когда дискуссии шли уже час, отмечают журналисты.

По завершении саммита премьер-министр Италии заявила, что не согласна как с предложенными решениями, так и с составом участников. По ее мнению, Брюссель должен оставаться единственной площадкой для принятия решений всеми 27 странами-членами Евросоюза.

Также Мелони подчеркнула, что подобные встречи не должны проходить в формате, направленном против президента США Дональда Трампа.

Она подчеркнула важность обеспечения надлежащих гарантий безопасности для Украины, без которых переговоры могут провалиться. Мелони призвала рассмотреть другие возможности, в частности, привлечение США, ведь именно на евроатлантическом союзе базируется безопасность Европы и Америки.

Мелони поддерживает хорошие отношения с Трампом и США. В частности, тогда еще избранный американский президент пригласил ее на инаугурацию.

17 декабря, до инаугурации, Мелони призвала ЕС придерживаться прагматичного подхода и поддерживать открытый диалог с Трампом, чтобы предотвратить торговую войну.

3 января Мелони защитила Илона Маска, мол, он гений, которого изображают монстром.