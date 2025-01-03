Мелони защитила Маска, назвала его "гением, которого изображают монстром"
Премьер Италии Джорджа Мелони считает американского бизнесмена Илона Маска "гением, изображаемым монстром". Об этом она заявила в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
На вопрос, дружит ли она с Маском, Мелони ответила утвердительно: "Мы, безусловно, два человека, у которых отличные отношения. Илон Маск — гениальный человек, и с ним всегда очень интересно иметь дело".
Мелони отметила, что считает миллиардера "выдающейся личностью нашего времени, невероятным новатором, постоянно устремленным в будущее".
"Я считаю естественным вести с ним диалог. Конечно, есть вещи, в которых наши мысли более схожи, есть вещи, на которые мы смотрим по-разному, но это не мешает общению. И меня довольно сильно смешат те, кто еще вчера превозносил Маска как гения, а сегодня изображает его монстром", – высказалась итальянская премьер.
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