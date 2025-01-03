Мелони защитила Маска, назвала его "гением, которого изображают монстром"

"Илон Маск – гениальный человек, и с ним всегда очень интересно иметь дело", – сказала премьер

Джорджа Мелони (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Премьер Италии Джорджа Мелони считает американского бизнесмена Илона Маска "гением, изображаемым монстром". Об этом она заявила в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

На вопрос, дружит ли она с Маском, Мелони ответила утвердительно: "Мы, безусловно, два человека, у которых отличные отношения. Илон Маск — гениальный человек, и с ним всегда очень интересно иметь дело".

Мелони отметила, что считает миллиардера "выдающейся личностью нашего времени, невероятным новатором, постоянно устремленным в будущее".

"Я считаю естественным вести с ним диалог. Конечно, есть вещи, в которых наши мысли более схожи, есть вещи, на которые мы смотрим по-разному, но это не мешает общению. И меня довольно сильно смешат те, кто еще вчера превозносил Маска как гения, а сегодня изображает его монстром", – высказалась итальянская премьер.