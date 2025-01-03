Мелоні захистила Маска, назвала його "генієм, якого зображують монстром"

"Ілон Маск — геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво мати справу", – сказала італійська прем'єрка

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає американського бізнесмена Ілона Маска "генієм, якого зображують монстром". Про це вона заявила в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

На запитання, чи дружить вона з Маском, Мелоні відповіла ствердно: "Ми, безумовно, двоє людей, у яких чудові стосунки. Ілон Маск — геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво мати справу".

Мелоні зазначила, що вважає мільярдера "видатною особистістю нашого часу, неймовірним новатором, який постійно спрямований у майбутнє".

"Я вважаю природним вести з ним діалог. Звичайно, є речі, в яких наші думки більш схожі, є речі, на які ми дивимось по-різному, але це не заважає спілкуванню. І мене досить сильно смішать ті, хто ще вчора звеличував Маска як генія, а сьогодні натомість малює його монстром", – висловилася італійська прем'єрка.

20 грудня 2024 року Маск назвав "рятівником країни" ультраправу партію АдН перед достроковими виборами у Німеччині.

27 грудня президент Німеччини розпустив Бундестаг, дострокові вибори відбудуться 23 лютого.

30 грудня у Німеччині Маска порівняли з Путіним і звинуватили у спробі вплинути на вибори.

2 січня 2025 року Маск розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера і закликав провести нові вибори у Великій Британії.