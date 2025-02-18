Мелоні розкритикувала саміт у Парижі, назвавши його "антитрампівським"

На думку італійської прем'єрки, такі зустрічі не мають проходити у форматі, спрямованому проти американського президента

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА/MAURIZIO BRAMBATTI)

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка запізнилася на саміт європейських лідерів у Парижі, назвала захід "антитрампівським". Її цитує італійське агентство ANSA.

Мелоні прибула на саміт останньою, коли дискусії тривали вже годину, зазначають журналісти.

Після завершення саміту прем'єр-міністерка Італії заявила, що не згодна як із запропонованими рішеннями, так і зі складом учасників. На її думку, Брюссель має залишатися єдиним майданчиком для ухвалення рішень усіма 27 країнами-членами Євросоюзу.

Також Мелоні наголосила, що подібні зустрічі не повинні проходити у форматі, спрямованому проти президента США Дональда Трампа.

Вона підкреслила важливість забезпечення належних гарантій безпеки для України, без яких будь-які переговори можуть провалитися. Мелоні закликала розглянути інші можливості, зокрема залучення США, адже саме на євроатлантичному союзі базується безпека Європи та Америки.

Мелоні підтримує гарні стосунки з Трампом та США. Зокрема, тоді ще обраний американський президент запросив її на інавгурацію.

17 грудня, до інавгурації, Мелоні закликала ЄС дотримуватися прагматичного підходу та підтримувати відкритий діалог з Трампом, щоб запобігти торговельній війні.

3 січня Мелоні захистила Ілона Маска, мовляв, він геній, якого зображують монстром.