"Решаются важные вещи". Макрон связался с Зеленским, перед этим – с Трампом

Президент Франции разговаривал с украинским и американским коллегами после саммита европейских лидеров в Париже

Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи 7 декабря 2024 года (Фото: Sarah Meyssonnier/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита европейских лидеров в Париже провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Макрон написал в Х.

По результатам переговоров он заявил о стремлении к "крепкому и продолжительному" миру в Украине.

"Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе есть риск, что это прекращение огня закончится как Минские соглашения", – отметил Макрон.

Работа над этим будет проводиться вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Макрон назвал это ключом.

Также он убежден, что европейцы должны "лучше, больше и вместе" инвестировать в собственную безопасность и оборону – сегодня и в будущем.

"С этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки дня касательно суверенитета, безопасности и конкурентоспособности", – написал Макрон.

По его словам, работа касательно поддержки Украины и инвестиций в оборону Европы будет продолжаться на основе предложений Еврокомиссии.

"Эту повестку дня, определенную в 2022 году на Версальском саммите, нужно просто выполнить. Решения, действия, слаженность. Быстро. Я продолжу эти дискуссии в ближайшие дни", – подытожил Макрон.

В свою очередь Зеленский назвал разговор с Макроном продолжительным, они говорили про глобальную ситуацию, ситуацию в Европе и, в частности, про гарантии безопасности для Украины.

"У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы", – написал Зеленский.

Также Макрон проинформировал Зеленского о разговорах с другими лидерами и "не только европейскими".

"Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи. Надо обеспечить надежный, длительный мир. Он может являться следствием только сильных гарантий безопасности", – резюмировал Зеленский.