"Решаются важные вещи". Макрон связался с Зеленским, перед этим – с Трампом
Президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита европейских лидеров в Париже провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Макрон написал в Х.
По результатам переговоров он заявил о стремлении к "крепкому и продолжительному" миру в Украине.
"Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе есть риск, что это прекращение огня закончится как Минские соглашения", – отметил Макрон.
Работа над этим будет проводиться вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Макрон назвал это ключом.
Также он убежден, что европейцы должны "лучше, больше и вместе" инвестировать в собственную безопасность и оборону – сегодня и в будущем.
"С этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки дня касательно суверенитета, безопасности и конкурентоспособности", – написал Макрон.
По его словам, работа касательно поддержки Украины и инвестиций в оборону Европы будет продолжаться на основе предложений Еврокомиссии.
"Эту повестку дня, определенную в 2022 году на Версальском саммите, нужно просто выполнить. Решения, действия, слаженность. Быстро. Я продолжу эти дискуссии в ближайшие дни", – подытожил Макрон.
В свою очередь Зеленский назвал разговор с Макроном продолжительным, они говорили про глобальную ситуацию, ситуацию в Европе и, в частности, про гарантии безопасности для Украины.
"У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы", – написал Зеленский.
Также Макрон проинформировал Зеленского о разговорах с другими лидерами и "не только европейскими".
"Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи. Надо обеспечить надежный, длительный мир. Он может являться следствием только сильных гарантий безопасности", – резюмировал Зеленский.
- 17 февраля спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Зеленскому никто не будет навязывать мирное соглашение.
- Также Государственный департамент США призвал не воспринимать встречу с Россией в Саудовской Аравии как переговоры по Украине.