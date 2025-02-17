Зеленский назвал условие, при котором Китай может получить место за столом переговоров

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай впервые проявил настоящую заинтересованность в содействии мирным переговорам по поводу российско-украинской войны. На пресс-конференции в Абу-Даби он заявил, что Пекин может быть за столом переговоров, если будет готов предоставить гарантии безопасности.

Зеленского спросили, рассматривает ли Украина возможность привлечения Китая к мирным переговорам после встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главы МИД Андрея Сибиги с министром иностранных дел КНР Ван И в Мюнхене.

"Мы видим, мне кажется впервые, заинтересованность Китая. И я думаю, что это в большинстве своем благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы. Мы не можем быть против того, когда страны, особенно когда страны Глобального юга заинтересованы в том, чтобы помогать Украине и давить на Россию закончить войну", – ответил он.

На уточняющий вопрос, будет ли Китай иметь место за столом переговоров, украинский президент заявил: "Мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров – в этот момент будут те, кто готов взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины".

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, фактически предусматривающих замораживание войны. Украина, в свою очередь, не раз подчеркивала, что в вопросе мира в Украине не должно быть никаких "китайского", "ватиканского", "африканского" и других "мирных планов".

14 февраля 2025 года Ван И сообщил, что Китай выступает за то, чтобы Европа принимала участие в переговорах по урегулированию войны России против Украины.