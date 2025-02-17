Зеленський назвав умову, за якої Китай може отримати місце за столом переговорів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам щодо російсько-української війни. На пресконференції в Абу-Дабі він заявив, що Пекін може бути за столом переговорів, якщо буде готовий надати гарантії безпеки.

Зеленського запитали, чи розглядає Україна можливість залучення Китаю до мирних переговорів після зустрічі керівника Офісу президента Андрія Єрмака та глави МЗС Андрія Сибіги з міністром закордонних справ КНР Ван Ї у Мюнхені.

"Ми бачимо, мені здається вперше, зацікавленість Китаю. І я думаю, що це у більшості своїй завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси. Ми не можемо бути проти того, коли країни, особливо коли країни Глобального півдня зацікавлені у тому, щоби допомагати Україні і тиснути на Росію закінчити війну", – відповів він.

На уточнювальне запитання, чи матиме Китай місце за столом переговорів, український президент заявив: "Ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин – у цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як за гарантії безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування у відновлення України".

24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни РФ проти України з 12 пунктів, які фактично передбачають заморожування війни. Україна, своєю чергою, не раз наголошувала, що у питанні миру в Україні не має бути ніяких "китайського", "ватиканського", "африканського" й інших "мирних планів".

14 лютого 2025 року Ван Ї повідомив, що Китай виступає за те, аби Європа брала участь у переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України.