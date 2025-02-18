"Вирішуються важливі речі". Макрон зв'язався із Зеленським, перед цим – із Трампом

Президент Франції розмовляв з українським та американським колегами після саміту європейських лідерів у Парижі

Трамп, Макрон та Зеленський під час зустрічі 7 грудня 2024 року (Фото: Sarah Meyssonnier/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон після саміту європейських лідерів у Парижі провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Про це Макрон написав у Х.

За результатами переговорів він заявив про прагнення до "міцного і тривалого" миру в Україні.

"Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватись сильними та надійними гарантіями безпеки для українців. Інакше є ризик, що це припинення вогню закінчиться як мінські угоди", – зазначив Макрон.

Робота над цим проводитиметься разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Макрон назвав це ключем.

Також він переконаний, що європейці мають "краще, більше та разом" інвестувати у власну безпеку та оборону – сьогодні та в майбутньому.

"З цією метою європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності", – написав Макрон.

За його словами, робота щодо підтримки України та інвестицій в оборону Європи триватиме на основі пропозицій Єврокомісії.

"Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, потрібно просто виконати. Рішення, дії, злагодженість. Швидко. Я продовжу ці дискусії найближчими днями", – підсумував Макрон.

Своєю чергою Зеленський назвав розмову з Макроном тривалою, вони говорили про глобальну ситуацію, ситуацію в Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України.

"У нас спільне бачення: мають бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи", – написав Зеленський.

Також Макрон поінформував Зеленського про розмови з іншими лідерами та "не тільки європейськими".

"Домовилися, що будемо у постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком лише сильних гарантій безпеки", – резюмував Зеленський.