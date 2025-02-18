"Вирішуються важливі речі". Макрон зв'язався із Зеленським, перед цим – із Трампом
Президент Франції Емманюель Макрон після саміту європейських лідерів у Парижі провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Про це Макрон написав у Х.
За результатами переговорів він заявив про прагнення до "міцного і тривалого" миру в Україні.
"Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватись сильними та надійними гарантіями безпеки для українців. Інакше є ризик, що це припинення вогню закінчиться як мінські угоди", – зазначив Макрон.
Робота над цим проводитиметься разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Макрон назвав це ключем.
Також він переконаний, що європейці мають "краще, більше та разом" інвестувати у власну безпеку та оборону – сьогодні та в майбутньому.
"З цією метою європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності", – написав Макрон.
За його словами, робота щодо підтримки України та інвестицій в оборону Європи триватиме на основі пропозицій Єврокомісії.
"Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, потрібно просто виконати. Рішення, дії, злагодженість. Швидко. Я продовжу ці дискусії найближчими днями", – підсумував Макрон.
Своєю чергою Зеленський назвав розмову з Макроном тривалою, вони говорили про глобальну ситуацію, ситуацію в Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України.
"У нас спільне бачення: мають бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи", – написав Зеленський.
Також Макрон поінформував Зеленського про розмови з іншими лідерами та "не тільки європейськими".
"Домовилися, що будемо у постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком лише сильних гарантій безпеки", – резюмував Зеленський.
- 17 лютого спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Зеленському ніхто не нав'язуватиме мирну угоду.
- Також Державний департамент США закликав не сприймати зустріч із Росією в Саудівській Аравії як переговори щодо України.