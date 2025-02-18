Зеленський: У Європі позитивне рішення щодо миротворців. Питання, які країни нададуть

Також європейські партнери можуть надати підтримку українському бюджету й виділити кошти та зброю для підтримки армії країни

Володимир Зеленський (Фото: Sean Gallup / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Європі є позитивне рішення стосовно розміщення військового контингенту в Україні, питання у тому, які саме країни готові на це. Таку заяву голова держави зробив на пресконференції в Анкарі.

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"Президент Макрон проінформував мене, що він хоче зробити ряд зустрічей, і в кінці цих зустрічей він вийде до мене з тими чи іншими пропозиціями. Безумовно, йдеться про частину гарантій безпеки, ту частину, яку можуть дати європейські лідери Україні", – розповів Зеленський.

Передусім йдеться про фінансову допомогу, підтримку українського бюджету, виділення коштів і зброї для підтримки армії країни, а також рішення щодо розміщення європейського контингенту в Україні, зазначив президент.

За його словами, українська влада бачить позитивне рішення Європи щодо розміщення контингенту, але "питання в тому, які країни готові на це".

Зеленський додав, що після зустрічей Макрон повідомить йому про бачення лідерів щодо цього.