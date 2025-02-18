Зеленський: У Європі позитивне рішення щодо миротворців. Питання, які країни нададуть
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Європі є позитивне рішення стосовно розміщення військового контингенту в Україні, питання у тому, які саме країни готові на це. Таку заяву голова держави зробив на пресконференції в Анкарі.
"Президент Макрон проінформував мене, що він хоче зробити ряд зустрічей, і в кінці цих зустрічей він вийде до мене з тими чи іншими пропозиціями. Безумовно, йдеться про частину гарантій безпеки, ту частину, яку можуть дати європейські лідери Україні", – розповів Зеленський.
Передусім йдеться про фінансову допомогу, підтримку українського бюджету, виділення коштів і зброї для підтримки армії країни, а також рішення щодо розміщення європейського контингенту в Україні, зазначив президент.
За його словами, українська влада бачить позитивне рішення Європи щодо розміщення контингенту, але "питання в тому, які країни готові на це".
Зеленський додав, що після зустрічей Макрон повідомить йому про бачення лідерів щодо цього.
- 17 лютого у Парижі президент Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну. Про проведення зустрічі стало відомо на Мюнхенській конференції, під час якої віцепрезидент Штатів Венс розкритикував Європу у своїй промові.
- Напередодні зустрічі британський прем'єр Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди. Його польський колега Туск повідомив, що Польща не планує відправляти своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії.
- Після зустрічі у Парижі Макрон провів переговори з президентом США Трампом та своїм українським колегою Зеленським.