США опублікували свої домовленості з Росією у Саудівській Аравії: більшість щодо війни

Американо-російська зустріч у Саудівській Аравії (Фото: EPA)

Серед домовленостей між Сполученими Штатами й РФ, досягнутими в Саудівській Аравії, є створення команд високого рівня для початку роботи над припиненням російсько-української війни у спосіб, прийнятний для всіх сторін. Про результати зустрічі повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Президент Трамп хоче зупинити вбивства; США хочуть миру і використовують свою силу у світі, аби зібрати країни разом. Президент Трамп – єдиний лідер у світі, котрий може змусити Україну та Росію погодитися на це", – заявила посадовиця.

За її словами, США та Росія домовилися про таке:

→ створити механізм консультацій для усунення дратівних чинників у двосторонніх відносинах з метою вжиття необхідних заходів для нормалізації діяльності відповідних американських та російських дипломатичних місій;

→ призначити відповідні команди високого рівня, аби розпочати роботу над "якнайшвидшим припиненням конфлікту в Україні у спосіб, який є тривалим, стійким та прийнятним для всіх сторін";

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→ закласти основу для майбутнього співробітництва з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, й історичних, економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть у результаті "успішного завершення конфлікту в Україні";

→ сторони зустрічі зобов'язуються продовжувати взаємодію, аби забезпечити своєчасне та продуктивне просування процесу.

Речниця Держдепу зазначила, що одного дзвінка між Трампом та диктатором Володимиром Путіним та однієї зустрічі недостатньо для встановлення стійкого миру.

"Ми повинні діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок уперед", – заявила Брюс.

З американського боку на зустрічі в Саудівській Аравії були держсекретар Марко Рубіо, радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц та спецпосланник президента США Стів Віткофф – цю команду американський лідер обрав для відновлення двосторонніх відносин з Росією.

З боку країни-агресора були присутні міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков, що курує питання зовнішньої політики.