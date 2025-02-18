Рубіо: США і Росія погодилися відновити штат посольств

Обидва посольства сильно постраждали від випровадження великої кількості дипломатів протягом кількох років, пише AP

Марко Рубіо (Фото: Jack Guez/EPA)

Офіційні особи на американсько-російських переговорах у Саудівській Аравії домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, його слова наводить агентство Associated Press.

Він заявив, що дії протягом останніх кількох років зменшили здатність дипломатичних місій обох країн працювати.

"Нам знадобляться активні дипломатичні місії, які зможуть нормально функціонувати, щоб мати можливість продовжувати ці канали", – сказав Рубіо за результатами перемовин.

Обидва посольства сильно постраждали від випровадження великої кількості дипломатів протягом кількох років, оскільки відносини погіршилися, а США разом із європейськими країнами запровадили низку санкцій проти Росії.

"Якщо цей конфлікт [війна Росії проти України] завершиться прийнятним чином, відкриються неймовірні можливості для геополітичного партнерства з росіянами з питань, що становлять спільний інтерес, і, відверто кажучи, з економічних питань, які, сподіваюся, будуть корисними для світу, а також покращать наші відносини в довгостроковій перспективі", – додав Рубіо.

У матеріалі йдеться, що представники Росії та США зустрілися у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії, аби обговорити покращення зв’язків та майбутні переговори щодо врегулювання війни РФ проти України.