Рубио: США и Россия согласились восстановить штат посольств

Оба посольства сильно пострадали от выдворения большого количества дипломатов в течение нескольких лет

Марко Рубио (Фото: Jack Guez/EPA)

Официальные лица на американско-российских переговорах в Саудовской Аравии договорились возобновить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, его слова приводит агентство Associated Press.

Он заявил, что действия за последние несколько лет уменьшили способность дипломатических миссий обеих стран работать.

"Нам понадобятся активные дипломатические миссии, которые смогут нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти каналы", – сказал Рубио по результатам переговоров.

Оба посольства сильно пострадали от выдворения большого количества дипломатов в течение нескольких лет, поскольку отношения ухудшились, а США вместе с европейскими странами ввели ряд санкций против России.

"Если этот конфликт [война России против Украины] завершится приемлемым образом, откроются невероятные возможности для геополитического партнерства с россиянами по вопросам, представляющим общий интерес, и, откровенно говоря, по экономическим вопросам, которые, надеюсь, будут полезны для мира, а также улучшат наши отношения в долгосрочной перспективе", — добавил Рубио.

В материале говорится, что представители России и США встретились во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии, чтобы обсудить улучшение связей и предстоящие переговоры по урегулированию войны РФ против Украины.