Зеленський: Ми не пішли на ультиматуми РФ на початку повномасштабного вторгнення, чому маємо зараз?
На тлі переговорів між США та Росією президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не пішла на ультиматуми РФ на початку повномасштабного вторгнення й запитав: звідки таке відчуття, що вона піде на них зараз. Про це глава держави розповів на пресконференції в Анкарі.
Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Україна не отримувала допомогу від партнерів: її почали надавати, коли "всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, що нікуди не побіг президент України".
"[На початку вторгнення] Росія поставила ультиматум у цей момент: зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями Росії, [росіяни] хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було у вертикалі Путіна", – розповів президент.
За його враженнями, нинішні переговори між Росією та США відбуваються "з таким самим настроєм".
Також Зеленський зауважив, що ці перемовини знову проходять за принципом "про Україну і без України".
"Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?" – запитав глава держави.
- 18 лютого у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч із представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України. Водночас до зустрічі речниця Держдепу стверджувала, що зустріч не слід розглядати як переговори щодо України.
- Серед домовленостей між Сполученими Штатами й РФ є створення команд високого рівня для початку роботи над припиненням російсько-української війни у спосіб, прийнятний для всіх сторін (повний перелік тут).
- Перед зустріччю Зеленський повідомляв, що Україна не братиме участі у цьому заході та не визнаватиме будь-які домовленості про неї, досягнуті без її участі. Після заходу український лідер повідомив про перенесення свого візиту до Саудівської Аравії.