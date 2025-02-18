Зеленський: Ми не пішли на ультиматуми РФ на початку повномасштабного вторгнення, чому маємо зараз?

Президент зауважив, що російсько-американські переговори відбуваються "з таким же настроєм", яке було у РФ на початку великої війни

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

На тлі переговорів між США та Росією президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не пішла на ультиматуми РФ на початку повномасштабного вторгнення й запитав: звідки таке відчуття, що вона піде на них зараз. Про це глава держави розповів на пресконференції в Анкарі.

Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Україна не отримувала допомогу від партнерів: її почали надавати, коли "всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, що нікуди не побіг президент України".

"[На початку вторгнення] Росія поставила ультиматум у цей момент: зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями Росії, [росіяни] хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було у вертикалі Путіна", – розповів президент.

За його враженнями, нинішні переговори між Росією та США відбуваються "з таким самим настроєм".

Також Зеленський зауважив, що ці перемовини знову проходять за принципом "про Україну і без України".

"Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?" – запитав глава держави.