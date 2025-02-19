Ермак на встрече с Келлогом: Россия ложью пытается поссорить Украину и США
Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече со спецпосланником лидера США Китом Келлогом заявил, что Россия пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить Украину и Штаты.
"Важно, как именно завершится эта война. Об этом лично сказал Киту Келлогу. Россия всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой", – написал Ермак.
Эти слова прозвучали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о якобы падении рейтинга Владимира Зеленского до 4%.
Глава ОП подчеркнул, что принцип "ничего об Украине без Украины" является ключевым, и Киев заинтересован, чтобы США были на стороне правды и справедливости.
Украина заинтересована в стратегическом, долгосрочном и всеобъемлющем партнерстве со Штатами, ей нужны гарантии безопасности, оборонное и экономическое партнерство, добавил чиновник.
Также он отметил, что для Украины важно, чтобы Келлог получил полную информацию о происходящем на фронте, о "стойкости и духе нашей нации, которые остаются неизменными все эти годы".
"Чтобы он увидел это воочию и получил все детали. Важными будут брифинги от военного командования и командующих на местах, о ситуации на поле боя", – пояснил чиновник.
Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки и хочет, чтобы отношения между странами оставались открытыми, в них было доверие и принципы взаимного успеха.
Накануне, 19 февраля, Келлог прибыл с визитом в Украину. Планируется его встреча с президентом Зеленским, который хочет, чтобы спецпосланник Трампа пообщался с украинскими гражданскими и военными.
- 18 февраля во время пресс-конференции президент США Трамп призвал Украину провести выборы для окончания войны и заявил о якобы падении рейтинга Зеленского до 4%. Зеленский ответил, что американский лидер озвучил российскую дезинформацию.
- По данным Киевского международного института социологии, по состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Зеленскому, не доверяют – 37%.