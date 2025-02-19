Британский экс-премьер призвал европейских лидеров не возмущаться американским президентом, а помочь ему завершить войну РФ против Украины

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отреагировал на противоречащие заявления Дональда Трампа, прозвучавшие накануне об Украине. Он также призвал европейских лидеров прекратить возмущение американским президентом и начать помогать ему завершить российско-украинскую войну.

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"Когда мы, европейцы, перестанем возмущаться Дональдом Трампом и начнем помогать ему положить конец этой войне?" – написал Джонсон.

Накануне Трамп высказался о необходимости проведения выборов в Украине, отметив, что это обусловлено "объективной ситуацией". Кроме того, он заявил, что рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому якобы упал до 4%.

Британский политик на это сказал: "Конечно, страна, подвергающаяся насильственному вторжению, не должна проводить выборы. В Великобритании не было всеобщих выборов с 1935 по 1945 год. Конечно, рейтинги Зеленского не 4%. На самом деле они примерно такие же, как и у Трампа".

В то же время Джонсон считает, что заявления Трампа не направлены на то, чтобы быть исторически точными, а больше на то, чтобы "шокировать европейцев" и мотивировать их к действиям.

Кроме того, он упоминал о замороженных российских активах на сумму $300 млрд, в основном в Бельгии.

"Это деньги, которые можно и нужно использовать для выплат Украине и компенсации США за ее поддержку. Почему Европа препятствует размораживанию путинских денег? США считают, что Бельгия, Франция и другие страны блокируют. Это абсурд. Нам нужно стать серьезными и быстрыми", – подытожил Джонсон.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют – 37%. Результаты свежего соцопроса опубликовал Киевский международный институт социологии после дезинформации Трампа о том, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4%.

15 февраля Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что "большинство украинцев" не хотят проведения выборов до завершения войны.