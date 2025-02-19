Зеленский: 20 систем Patriot и лицензия на ракеты могли бы заменить войска США в Украине

Президент поделился, что однажды утром получил звонок, во время которого речь шла о недостаточном количестве ракет для отражения атаки со стороны РФ

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Вместо присутствия американских войск Украина могла бы получить от США 20 систем противовоздушной обороны Patriot и лицензию на производство ракет к ним. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас есть свои люди, мы подготовим их, поэтому для нас это даже речь и не идет о войсках непосредственно в Украине. Но можно получить лицензии, даже не ракеты, а лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot", – сказал он, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности.

Зеленский также поделился, что однажды утром получил звонок, во время которого речь шла о недостаточном количестве ракет для отражения воздушной атаки со стороны России.

"Когда в 3, 4, 5 часов утра командующий мне звонит по телефону и говорит: "Мы сейчас возле этого города, и у нас нет ракет для систем Patriot, мы исчерпали их."

В контексте гарантий безопасности Зеленский отметил, что обратился к властям США с вопросом, могут ли они обеспечить достаточное количество систем ПВО Patriot, если они не готовы отправлять свои войска в Украину и выступают против вступления Киева в НАТО.

"Можем ли мы получить этих 20 систем ПВО? Это было бы достаточно. Нам даже не нужно их обслуживание, мы сами подготовим людей. И получить лицензии на производство ракет для Patriot", – сказал он.