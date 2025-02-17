Стармер заявил, что только гарантии США удержат Россию от повторного нападения на Украину

Кир Стармер подчеркнул, что на карту поставлено не только будущее Украины

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Гарантии безопасности от Соединенных Штатов – единственный путь к миру в Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи европейских лидеров в Париже, его слова приводит телеканал Sky News.

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Он заявил, что "защитный механизм США" является "единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину". Стармер добавил, что на карту поставлено не только будущее Украины.

"Это экзистенциальный вопрос для Европы в целом, а потому жизненно важный для национальных интересов Великобритании. Это уникальный момент для коллективной безопасности нашего континента", — подчеркнул британский премьер.

Любое мирное соглашение для Украины должно "защищать ее суверенитет" и сдерживать российского диктатора Владимира Путина от участия в "дальнейшей агрессии в будущем", отметил Стармер.

"Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских сил на земле вместе с другими, если будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение", – акцентировал он на встрече в Париже.

Стармер подтвердил, что на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом. Он выразил мнение, что Штаты не выйдут из НАТО.

"Но нам, европейцам, придется сделать больше. Вопрос распределения бремени не новый, но сейчас он актуален, и европейцам придется усилить как расходы, так и возможности, которые мы предоставляем", – констатировал политик.

Также он анонсировал разговор с президентом Владимиром Зеленским в ближайшие дни и переговоры с европейскими союзниками по возвращении из США.

Великобритания возьмет на себя ведущую ответственность, как мы это всегда делали, сказал премьер страны.