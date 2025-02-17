Стармер заявил, что только гарантии США удержат Россию от повторного нападения на Украину
Гарантии безопасности от Соединенных Штатов – единственный путь к миру в Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи европейских лидеров в Париже, его слова приводит телеканал Sky News.
Он заявил, что "защитный механизм США" является "единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину". Стармер добавил, что на карту поставлено не только будущее Украины.
"Это экзистенциальный вопрос для Европы в целом, а потому жизненно важный для национальных интересов Великобритании. Это уникальный момент для коллективной безопасности нашего континента", — подчеркнул британский премьер.
Любое мирное соглашение для Украины должно "защищать ее суверенитет" и сдерживать российского диктатора Владимира Путина от участия в "дальнейшей агрессии в будущем", отметил Стармер.
"Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских сил на земле вместе с другими, если будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение", – акцентировал он на встрече в Париже.
Стармер подтвердил, что на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом. Он выразил мнение, что Штаты не выйдут из НАТО.
"Но нам, европейцам, придется сделать больше. Вопрос распределения бремени не новый, но сейчас он актуален, и европейцам придется усилить как расходы, так и возможности, которые мы предоставляем", – констатировал политик.
Также он анонсировал разговор с президентом Владимиром Зеленским в ближайшие дни и переговоры с европейскими союзниками по возвращении из США.
Великобритания возьмет на себя ведущую ответственность, как мы это всегда делали, сказал премьер страны.
- 16 февраля 2025 года Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения.
- Британский премьер призвал усиливать экономическое давление на Россию, внедряя новые санкции, в частности против энергетического сектора.