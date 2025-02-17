Стармер заявив, що тільки гарантії США стримають Росію від повторного нападу на Україну

Кір Стармер наголосив, що на карту поставлено не лише майбутнє України

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Гарантії безпеки від Сполучених Штатів є єдиним шляхом до миру в Україні. Таку думку висловив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі європейських лідерів у Парижі, його слова наводить телеканал Sky News.

Він заявив, що "захисний механізм США" є "єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну". Стармер додав, що на карту поставлено не лише майбутнє України.

"Це екзистенційне питання для Європи в цілому, а тому життєво важливе для національних інтересів Великої Британії. Це унікальний момент для колективної безпеки нашого континенту", – наголосив британський прем’єр.

Будь-яка мирна угода для України повинна "захищати її суверенітет" і стримувати російського диктатора Володимира Путіна від участі в "подальшій агресії в майбутньому", зазначив Стармер.

"Європа повинна зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розміщення британських сил на землі разом з іншими, якщо буде досягнута довгострокова мирна угода", – акцентував він на зустрічі в Парижі.

Стармер підтвердив, що наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Він висловив думку, що Штати не вийдуть з НАТО.

"Але нам, європейцям, доведеться зробити більше. Питання розподілу тягаря не є новим, але зараз воно актуальне, і європейцям доведеться посилити як витрати, так і можливості, які ми надаємо", – констатував політик.

Також він анонсував розмову з президентом Володимиром Зеленським найближчими днями й перемовини з європейськими союзниками після повернення зі США.

Британія візьме на себе провідну відповідальність, як ми це завжди робили, сказав прем'єр країни.