Борис Джонсон відповів на суперечливі заяви Трампа щодо України та рейтингу Зеленського
Борис Джонсон (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на суперечливі заяви Дональда Трампа, які пролунали напередодні про Україну. Він також закликав європейських лідерів припинити обурюватися американським президентом і почати допомагати йому завершити російсько-українську війну.

"Коли ми, європейці, перестанемо обурюватися Дональдом Трампом і почнемо допомагати йому покласти край цій війні?" – написав Джонсон.

Напередодні Трамп висловився щодо необхідності проведення виборів в Україні, зазначивши, що це зумовлено "об’єктивною ситуацією". Крім того, він заявив, що рейтинг довіри українців до президента Володимира Зеленського нібито впав до 4%.

Британський політик на це сказав: "Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів із 1935 до 1945 року. Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа".

Водночас Джонсон вважає, що заяви Трампа не спрямовані на те, щоб бути історично точними, а більше на те, щоб "шокувати європейців" і мотивувати їх до дій.

Крім того, він згадував про заморожені російські активи на суму $300 млрд, здебільшого в Бельгії.

"Це гроші, які можна і потрібно використовувати для виплат Україні та компенсації США за її підтримку. Чому Європа перешкоджає розморожуванню путінських грошей? США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд. Нам потрібно стати серйозними і швидкими", – підсумував Джонсон.

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