Появился свежий опрос КМИС о доверии к Зеленскому после заявления Трампа насчет 4%
По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют – 37%. Результаты свежего соцопроса опубликовал Киевский международный институт социологии после дезинформации президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4%.
Социологи подчеркнули, что при этом баланс доверия-недоверия составляет +20%. Показатели доверия несколько улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года, когда Зеленскому доверяли 52%, не доверяли – 39%, а баланс доверия-недоверия составил +13%.
Зеленский сохраняет достаточно высокий уровень доверия в обществе, и, как отметили в КМИС, для демократического общества текущий показатель – это очень хороший результат.
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Опрос проводился 4-9 февраля 2025 года по собственной инициативе КМИС. По телефону социологи опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет с подконтрольных Украине территорий.
При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала бы 4,1%, но в условиях войны может быть определенное систематическое отклонение.
- 18 февраля после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.
- Зеленский неоднократно исключал возможность выборов во время войны, потому что для этого нужно менять Конституцию, а еще обеспечить возможность проголосовать для всех военных и тех, кто выехал за границу.
- Однако Украина будет готова провести выборы сразу после завершения войны.
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