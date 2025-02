Кит Келлог прибыл в Киев – видео

В среду, 19 февраля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщило Суспильне и опубликовало видео со столичного железнодорожного вокзала.

На железнодорожном вокзале Келлога встречала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя журналистам свой визит в Киев, чиновник сказал, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить все необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – заявил Келлог.

Он добавил, что действительно верит, что "война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом".

"Он [Трамп] понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось", — подчеркнул спецпредставитель американского президента.

