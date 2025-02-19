Кит Келлог прибыл в Киев – видео

Кит Келлог (Иллюстративное фото: X-аккаунт чиновника)

В среду, 19 февраля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщило Суспильне и опубликовало видео со столичного железнодорожного вокзала.

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На железнодорожном вокзале Келлога встречала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя журналистам свой визит в Киев, чиновник сказал, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить все необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – заявил Келлог.

Он добавил, что действительно верит, что "война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом".

"Он [Трамп] понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось", — подчеркнул спецпредставитель американского президента.

🔴 US Presidential Envoy on Ukraine Keith Kellogg has arrived in Kyiv.



📹: Suspilne pic.twitter.com/JsVkyIp6yZ — UNITED24 Media (@United24media) February 19, 2025

15 февраля сообщалось, что Келлог во время визита в Киев будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом Штатов Вэнсом и украинским лидером Зеленским на полях конференции в Мюнхене.

18 февраля Келлог встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она сообщила о планах Европы увеличить производство и расходы на оборону.