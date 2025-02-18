Фон дер Ляйен заявила Келлогу, что Европа увеличит расходы на оборону для ЕС и Украины

По словам фон дер Ляйен, общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро — больше, чем у любого другого союзника

Кит Келлог и Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась со спецпосланником американского президента по вопросам Украины Китом Келлогом. Она сообщила о планах Европы увеличить производство и расходы по обороне для укрепления военного потенциала Европы и Украины, передает пресс-служба Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро больше, чем у любого другого союзника. При этом $52 млрд военной помощи соответствуют вкладу США.

Она также поделилась планами Европы по увеличению производства и расходов на оборону, что усугубит военные возможности как Европы, так и Украины.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС выполняет свою часть военной помощи Украине и готов сделать еще больше.

Она подтвердила, что ЕС стремится к справедливому и длительному миру, уважающему независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, с надежными гарантиями безопасности.

"Также ЕС готов работать с США для прекращения насилия и достижения мира, который Украина и ее народ заслуживают", – говорится в сообщении.

С 14 февраля Келлог участвовал в Мюнхенской конференции безопасности вместе с другими чиновниками США. Также запланирован визит спецпредставителя в Киев: во время него он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом Штатов Вэнсом и украинским лидером Зеленским.

Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками переговорной тактикой по Украине.

В Украину Келлог должен прибыть 20 февраля.