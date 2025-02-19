Зеленский хочет, чтобы Келлог пообщался с украинскими гражданскими и военными

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог должен пообщаться с украинскими гражданскими и военными, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит в Украине. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Для меня важно, чтобы Келлог просто походил по Киеву и другим городам, чтобы он пообщался с людьми: доверяют ли они своему президенту. Что думают о Путине, о Трампе после его заявлений. Мы не хотим водить его куда-то. Пусть выберет самостоятельно", – сказал он.

После этого, отметил Зеленский, он готов поехать с Келлогом на фронт.

"И мы поедем. Там пусть пообщается с военными. Готовы ли военные срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать русским и не иметь гарантий безопасности? Пусть их спросит. Для меня это задача, чтобы господин Келлог получил информацию сам, если будет возможность, время и желание", – сказал глава государства.

Он добавил, что отдельно спецпосланник встретится с украинской разведкой, Службой безопасности Украины и т.д.

15 февраля 2025 года сообщалось, что Келлог во время визита в Киев будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом Штатов Вэнсом и Зеленским на полях конференции в Мюнхене.

18 февраля Келлог встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она сообщила о планах Европы увеличить производство и расходы на оборону.

Сегодня, 19 февраля, Келлог прибыл с визитом в Украину.