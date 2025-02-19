Зеленський хоче, щоб Келлог поспілкувався з українськими цивільними та військовими

Президент заявив, що спецпосланець Трампа має на власні очі побачити, що відбувається в Україні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог має поспілкуватися з українськими цивільними та військовими, щоб на власні очі побачити, що відбувається в Україні. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

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"Для мене важливо, щоб Келлог просто походив Києвом та іншими містами, щоб він поспілкувався з людьми: чи довіряють вони своєму президенту. Що думають про Путіна, про Трампа після його заяв. Ми не хочемо водити його кудись. Нехай вибере самостійно", – сказав він.

Після цього, зазначив Зеленський, він готовий поїхати з Келлогом на фронт.

"І ми поїдемо. Там нехай поспілкується з військовими. Чи готові військові терміново голосувати, щоб піти додому, все віддати руським і не мати гарантій безпеки? Нехай їх запитає. Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам, якщо буде можливість, час і бажання", – сказав глава держави.

Він додав, що окремо спецпосланець зустрінеться з українською розвідкою, Службою безпеки України тощо.

15 лютого 2025 року повідомлялося, що Келлог під час візиту до Києва орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом Штатів Венсом та Зеленським на полях конференції у Мюнхені.

18 лютого Келлог зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона повідомила про плани Європи збільшити виробництво і витрати на оборону.

Сьогодні, 19 лютого, Келлог прибув із візитом в Україну.