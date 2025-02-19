Зеленський хоче, щоб Келлог поспілкувався з українськими цивільними та військовими
Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог має поспілкуватися з українськими цивільними та військовими, щоб на власні очі побачити, що відбувається в Україні. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.
"Для мене важливо, щоб Келлог просто походив Києвом та іншими містами, щоб він поспілкувався з людьми: чи довіряють вони своєму президенту. Що думають про Путіна, про Трампа після його заяв. Ми не хочемо водити його кудись. Нехай вибере самостійно", – сказав він.
Після цього, зазначив Зеленський, він готовий поїхати з Келлогом на фронт.
"І ми поїдемо. Там нехай поспілкується з військовими. Чи готові військові терміново голосувати, щоб піти додому, все віддати руським і не мати гарантій безпеки? Нехай їх запитає. Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам, якщо буде можливість, час і бажання", – сказав глава держави.
Він додав, що окремо спецпосланець зустрінеться з українською розвідкою, Службою безпеки України тощо.
- 15 лютого 2025 року повідомлялося, що Келлог під час візиту до Києва орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом Штатів Венсом та Зеленським на полях конференції у Мюнхені.
- 18 лютого Келлог зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона повідомила про плани Європи збільшити виробництво і витрати на оборону.
- Сьогодні, 19 лютого, Келлог прибув із візитом в Україну.