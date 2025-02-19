Зеленський хоче, щоб Келлог поспілкувався з українськими цивільними та військовими
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог має поспілкуватися з українськими цивільними та військовими, щоб на власні очі побачити, що відбувається в Україні. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

"Для мене важливо, щоб Келлог просто походив Києвом та іншими містами, щоб він поспілкувався з людьми: чи довіряють вони своєму президенту. Що думають про Путіна, про Трампа після його заяв. Ми не хочемо водити його кудись. Нехай вибере самостійно", – сказав він.

Після цього, зазначив Зеленський, він готовий поїхати з Келлогом на фронт.

"І ми поїдемо. Там нехай поспілкується з військовими. Чи готові військові терміново голосувати, щоб піти додому, все віддати руським і не мати гарантій безпеки? Нехай їх запитає. Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам, якщо буде можливість, час і бажання", – сказав глава держави.

Він додав, що окремо спецпосланець зустрінеться з українською розвідкою, Службою безпеки України тощо.

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