Дуда після зустрічі з Келлогом: Війна не може закінчитися перемогою Росії
Після зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, польський президент Анджей Дуда заявив, що російсько-українська війна не може закінчитися перемогою РФ. Слова політика передає польське радіо RMF24.
"Для нас очевидно, що ця війна не може закінчитися перемогою Росії і справедливий мир має бути відновлений", – наголосив польський президент.
За його словами, питання полягає лише в тому, які умови миру будуть обговорюватися – і тут потрібна "дуже рішуча політика".
Дуда вірить, що американський лідер Дональд Трамп зможе вести таку політику.
"Я знаю президента Дональда Трампа, я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, він діє дуже рішуче та зазвичай ефективно", – заявив лідер Польщі.
Він має надію, що агресія РФ проти України буде припинена.
Окрім цього, Дуда вирішив заспокоїти своїх співвітчизників: він вважає, що Америка "дуже рішуче включалася у гру, коли йдеться про припинення війни в України".
- Президент Зеленський хоче відвідати фронт зі спецпосланцем Келлогом, коли той прибуде до України. Зі слів Зеленського, візит очікується 20 лютого.
- Спецпосланець Трампа мав зустріч з генеральним секретарем НАТО Рютте та представниками країн-членів Альянсу у Брюсселі: говорили про спільну роботу для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні.
- Також Келлог зустрівся з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн: вона повідомила про плани Європи збільшити виробництво і витрати на оборону для зміцнення військового потенціалу Європи та України.