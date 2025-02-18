Дуда після зустрічі з Келлогом: Війна не може закінчитися перемогою Росії

Президент Польщі вірить, що Трамп здатний вести "дуже рішучу політику" стосовно миру

Анджей Дуда та Кіт Келлог (Фото: ALBERT ZAWADA / EPA)

Після зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, польський президент Анджей Дуда заявив, що російсько-українська війна не може закінчитися перемогою РФ. Слова політика передає польське радіо RMF24.

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"Для нас очевидно, що ця війна не може закінчитися перемогою Росії і справедливий мир має бути відновлений", – наголосив польський президент.

За його словами, питання полягає лише в тому, які умови миру будуть обговорюватися – і тут потрібна "дуже рішуча політика".

Дуда вірить, що американський лідер Дональд Трамп зможе вести таку політику.

"Я знаю президента Дональда Трампа, я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, він діє дуже рішуче та зазвичай ефективно", – заявив лідер Польщі.

Він має надію, що агресія РФ проти України буде припинена.

Окрім цього, Дуда вирішив заспокоїти своїх співвітчизників: він вважає, що Америка "дуже рішуче включалася у гру, коли йдеться про припинення війни в України".