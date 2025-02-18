Дуда после встречи с Келлогом: Война не может закончиться победой России

Президент Польши верит, что Трамп способен вести "очень решительную политику" по отношению к миру

Анджей Дуда и Кит Келлог (Фото: ALBERT ZAWADA/EPA)

После встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом , польский президент Анджей Дуда заявил, что российско-украинская война не может закончиться победой РФ. Слова политика передает польское радио RMF24.

"Для нас очевидно, что эта война не может закончиться победой России, и справедливый мир должен быть восстановлен", – подчеркнул польский президент.

По его словам, вопрос состоит лишь в том, какие условия мира будут обсуждаться – и здесь нужна "очень решительная политика".

Дуда верит, что американский лидер Дональд Трамп сможет вести такую политику.

"Я знаю президента Дональда Трампа, я знаю, что он очень решительный человек, и когда он действует, он действует очень решительно и обычно эффективно", – заявил лидер Польши.

Он надеется, что агрессия РФ против Украины будет прекращена.

Кроме того, Дуда решил успокоить своих соотечественников: он считает, что Америка "очень решительно включалась в игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине".