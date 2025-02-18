Дуда после встречи с Келлогом: Война не может закончиться победой России
После встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом , польский президент Анджей Дуда заявил, что российско-украинская война не может закончиться победой РФ. Слова политика передает польское радио RMF24.
"Для нас очевидно, что эта война не может закончиться победой России, и справедливый мир должен быть восстановлен", – подчеркнул польский президент.
По его словам, вопрос состоит лишь в том, какие условия мира будут обсуждаться – и здесь нужна "очень решительная политика".
Дуда верит, что американский лидер Дональд Трамп сможет вести такую политику.
"Я знаю президента Дональда Трампа, я знаю, что он очень решительный человек, и когда он действует, он действует очень решительно и обычно эффективно", – заявил лидер Польши.
Он надеется, что агрессия РФ против Украины будет прекращена.
Кроме того, Дуда решил успокоить своих соотечественников: он считает, что Америка "очень решительно включалась в игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине".
- Президент Зеленский хочет посетить фронт со спецпосланником Келлогом, когда тот прибудет в Украину. По словам Зеленского, визит ожидается 20 февраля.
- Спецпосланник Трампа встретился с генеральным секретарем НАТО Рютте и представителями стран-членов Альянса в Брюсселе: говорили о совместной работе по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине.
- Также Келлог встретился с президентом Еврокомиссии фон дер Ляен: она сообщила о планах Европы увеличить производство и расходы на оборону для укрепления военного потенциала Европы и Украины.