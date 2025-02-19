Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"

Утверждает, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны"

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Очередное заявление политик сделал в сообщении в своей соцсети Truth Social.

"Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкие позиции в украинских опросах, и единственное, в чем он был хорош, — это играть Байденом "как на скрипке". Диктатор без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстро или у него не останется страны", – написал Трамп.

В то же время президент США утверждает, что его администрация успешно ведет переговоры о прекращении войны.

Американский лидер считает, что его предшественник Байден никогда не пытался принести мир, Европа не смогла этого сделать, а Зеленский якобы хочет сохранить "кормушку".

"Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы людей погибли напрасно – и так оно продолжается", – заявил Трамп.

Ранее, 18 февраля, на пресс-конференции в Мар-а-Лаго президент США заявил, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4%. Президент Украины отметил, что американский лидер озвучил российскую дезинформацию.

Этому заявлению президента США предшествовала американо-российская встреча в Саудовской Аравии.