Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"
Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Очередное заявление политик сделал в сообщении в своей соцсети Truth Social.
"Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкие позиции в украинских опросах, и единственное, в чем он был хорош, — это играть Байденом "как на скрипке". Диктатор без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстро или у него не останется страны", – написал Трамп.
В то же время президент США утверждает, что его администрация успешно ведет переговоры о прекращении войны.
Американский лидер считает, что его предшественник Байден никогда не пытался принести мир, Европа не смогла этого сделать, а Зеленский якобы хочет сохранить "кормушку".
"Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы людей погибли напрасно – и так оно продолжается", – заявил Трамп.
Ранее, 18 февраля, на пресс-конференции в Мар-а-Лаго президент США заявил, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4%. Президент Украины отметил, что американский лидер озвучил российскую дезинформацию.
Этому заявлению президента США предшествовала американо-российская встреча в Саудовской Аравии.
- Заявление Трампа о рейтинге Зеленского по меньшей мере, опровергают данные Киевского международного института социологии: по состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту, не доверяют – 37%.
- В новом сообщении Трамп также заявил, что Зеленский якобы убедил Вашингтон выделить $350 млрд на "не начавшуюся войну", в которой Украина не выиграет без США. Данные о таких суммах президент Украины также опровергал.
- Синхронно с тем, как Трамп опубликовал новое заявление, в Украине с визитом находится его спецпредставитель Кит Келлог.