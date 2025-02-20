У Трампа посоветовали Украине "смягчить тон" и подписать договор о полезных ископаемых

Майк Уолтц (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Украине нужно "смягчить тон" и подписать со Штатами соглашение о полезных ископаемых. Об этом он рассказал в комментарии Fox News.

По словам Уолтца, вице-президент США Джей Ди Вэнс "был весьма разочарован", покидая Мюнхенскую конференцию по безопасности, так же разочарован был и американский министр финансов Скотт Бессент, посетивший Киев для подписания соглашения.

"И все это дополнительно к президенту [Трампу], который сделал свое разочарование общеизвестным", – отметил советник.

Он утверждает, что этим соглашением США предоставили "невероятную и историческую возможность" вместе с ними инвестировать в экономику Украины, вкладываться в ее природные ресурсы и стать партнером в будущем страны.

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Чиновник считает, что это лучшая гарантия безопасности, на которую Украина может когда-либо надеяться, и такое соглашение лучше, чем "очередной поддон с боеприпасами" (пакеты военной помощи).

Уолтц не понимает, почему Украина противится этому и делает то, что вице-президент Вэнс назвал "ругней в прессе" за все, что сделала администрация Трампа.

"Это просто недопустимо. Им [Украине] нужно смягчить тон, внимательно посмотреть и подписать это соглашение", – подытожил советник.

Также он сообщил, что американо-украинские контакты продолжаются.

Накануне президент США подтвердил, что хочет возродить соглашение о полезных ископаемых.