У Трампа посоветовали Украине "смягчить тон" и подписать договор о полезных ископаемых
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Украине нужно "смягчить тон" и подписать со Штатами соглашение о полезных ископаемых. Об этом он рассказал в комментарии Fox News.
По словам Уолтца, вице-президент США Джей Ди Вэнс "был весьма разочарован", покидая Мюнхенскую конференцию по безопасности, так же разочарован был и американский министр финансов Скотт Бессент, посетивший Киев для подписания соглашения.
"И все это дополнительно к президенту [Трампу], который сделал свое разочарование общеизвестным", – отметил советник.
Он утверждает, что этим соглашением США предоставили "невероятную и историческую возможность" вместе с ними инвестировать в экономику Украины, вкладываться в ее природные ресурсы и стать партнером в будущем страны.
Чиновник считает, что это лучшая гарантия безопасности, на которую Украина может когда-либо надеяться, и такое соглашение лучше, чем "очередной поддон с боеприпасами" (пакеты военной помощи).
Уолтц не понимает, почему Украина противится этому и делает то, что вице-президент Вэнс назвал "ругней в прессе" за все, что сделала администрация Трампа.
"Это просто недопустимо. Им [Украине] нужно смягчить тон, внимательно посмотреть и подписать это соглашение", – подытожил советник.
Также он сообщил, что американо-украинские контакты продолжаются.
Накануне президент США подтвердил, что хочет возродить соглашение о полезных ископаемых.
- 11 февраля президент США Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь. После этого стало известно о визите в Киев министра финансов США Бессента для обсуждения доступа Штатов к критически важным полезным ископаемым.
- Украина доработала проект документа и передала его американской стороне. Однако переговоры между президентом Зеленским и вице-президентом США Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении.
- 15 февраля Зеленский сообщил, что Украина не подписала соглашение, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантиями безопасности. Впоследствии он сообщил, что Украина заинтересована в подписании документа, но после его доработки.