Зеленский встретился со спецпосланником Трампа: США попросили без заявлений и прессы

Спикер президента отметил, что речь не идет об отмене этих мероприятий

Кот Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Президент Владимир Зеленский и спецпосланник лидера США Кит Келлог встретились в Киеве, подтвердил LIGA.net пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Он подчеркнул, что совместные заявления Зеленского и Келлога и вопросы журналистов к ним не были отменены, поскольку не предусматривались.

По словам спикера, по просьбе американской стороны формат встречи предусматривал только протокольную съемку.

Обычно после официальных встреч президент и иностранные политики выступают на пресс-конференции с совместными заявлениями и отвечают на вопросы журналистов.

Встреча спецпосланника с президентом Украины проходит на фоне спора между лидером США Дональдом Трампом и Зеленским. Связано ли это с форматом встречи в Киеве – неизвестно.

Также Никифоров сообщил Суспільному, что Келлог еще сутки проведет в Украине, поэтому "возможно" успеет посетить фронт, как хотел Зеленский.

Ранее, 19 февраля, спецпосланник Трампа встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком – последний заявил, что Россия пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить Украину и Штаты.