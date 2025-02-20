Зеленский встретился со спецпосланником Трампа: США попросили без заявлений и прессы
Президент Владимир Зеленский и спецпосланник лидера США Кит Келлог встретились в Киеве, подтвердил LIGA.net пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Он подчеркнул, что совместные заявления Зеленского и Келлога и вопросы журналистов к ним не были отменены, поскольку не предусматривались.
По словам спикера, по просьбе американской стороны формат встречи предусматривал только протокольную съемку.
Обычно после официальных встреч президент и иностранные политики выступают на пресс-конференции с совместными заявлениями и отвечают на вопросы журналистов.
Встреча спецпосланника с президентом Украины проходит на фоне спора между лидером США Дональдом Трампом и Зеленским. Связано ли это с форматом встречи в Киеве – неизвестно.
Также Никифоров сообщил Суспільному, что Келлог еще сутки проведет в Украине, поэтому "возможно" успеет посетить фронт, как хотел Зеленский.
Ранее, 19 февраля, спецпосланник Трампа встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком – последний заявил, что Россия пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить Украину и Штаты.
- 18 февраля президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед проведением переговоров об окончании войны. В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.
Уже вечером президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны". В вечернем обращении украинский лидер заявил, что рассчитывает на прагматизм Америки, и заметил, что сильнейшим нужно избрать мир, а не российского диктатора Путина.
- Впоследствии Трамп сообщил, что хочет возродить соглашение о редкоземельных металлах, которое не подписала Украина. Также президент США заявил о наличии у РФ "козырей" в виде захваченных территорий на потенциальных переговорах относительно окончания войны.