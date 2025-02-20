Трамп заявил о наличии у России "козырей" на переговорах о прекращении войны

В то же время президент США верит в якобы стремление россиян к миру

Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у РФ "козырей" в виде захваченных территорий на потенциальных переговорах касательно окончания российско-украинской войны. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета, сообщает BBC.

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"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась... Я думаю, что у них есть немного козырей, потому что они захватили много территории", – сказал Трамп.

Когда его спросили, считает ли он, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Я верю".