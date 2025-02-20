Трамп заявил о наличии у России "козырей" на переговорах о прекращении войны
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у РФ "козырей" в виде захваченных территорий на потенциальных переговорах касательно окончания российско-украинской войны. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета, сообщает BBC.
"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась... Я думаю, что у них есть немного козырей, потому что они захватили много территории", – сказал Трамп.
Когда его спросили, считает ли он, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Я верю".
- 18 февраля Трамп раскритиковал украинские власти в том, что полномасштабное вторжение России до сих пор продолжается.
- Также Трамп заявлял о необходимости выборов в Украине.
- 19 февраля Трамп сказал, что хочет возродить соглашение о редкоземельных металлах, которое "сорвала" Украина.