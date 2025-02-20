Трамп хочет возродить соглашение о редкоземельных металлах, которое "сорвала" Украина

Документ привозил в Украину министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля, но уехал "ни с чем"

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент США Дональд Трамп хочет возродить соглашение о редкоземельных металлах, которое не подписала Украина. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета, передает CNN.

Он заявил, что возобновит соглашение с Украиной, иначе президент Владимир Зеленский будет "не слишком счастлив".

Трамп заявил, что соглашение было сорвано со стороны Украины, когда в Киев приезжал министр финансов США Скотт Бессент, и с ним якобы повелись "достаточно грубо" и по сути сказали "нет" касательно соглашения, а Зеленский вообще якобы спал и был недоступен для встречи.

Также Трамп в очередной раз повторил призыв к проведению выборов в Украине.

А о переговорах с Россией Трамп говорил уже в более положительном ключе: "Я могу вам сказать, у нас очень хорошо с Россией. Мы будем делать с Россией то, чего он [Зеленский] не смог. Мы могли бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить потенциальную гибель дополнительных миллионов людей".

15 февраля сенатор Линдси Грэм заявил, что благодаря соглашению о редкоземельных металлах американцы поймут, зачем защищать Украину.

16 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сказал, что Штаты заслуживают возмещения от Украины за помощь.

17 февраля были опубликованы детали предложенного Штатами соглашения о редкоземельных металлах.