Трамп хочет возродить соглашение о редкоземельных металлах, которое "сорвала" Украина
Президент США Дональд Трамп хочет возродить соглашение о редкоземельных металлах, которое не подписала Украина. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета, передает CNN.
Он заявил, что возобновит соглашение с Украиной, иначе президент Владимир Зеленский будет "не слишком счастлив".
Трамп заявил, что соглашение было сорвано со стороны Украины, когда в Киев приезжал министр финансов США Скотт Бессент, и с ним якобы повелись "достаточно грубо" и по сути сказали "нет" касательно соглашения, а Зеленский вообще якобы спал и был недоступен для встречи.
Также Трамп в очередной раз повторил призыв к проведению выборов в Украине.
А о переговорах с Россией Трамп говорил уже в более положительном ключе: "Я могу вам сказать, у нас очень хорошо с Россией. Мы будем делать с Россией то, чего он [Зеленский] не смог. Мы могли бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить потенциальную гибель дополнительных миллионов людей".
- 15 февраля сенатор Линдси Грэм заявил, что благодаря соглашению о редкоземельных металлах американцы поймут, зачем защищать Украину.
- 16 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сказал, что Штаты заслуживают возмещения от Украины за помощь.
- 17 февраля были опубликованы детали предложенного Штатами соглашения о редкоземельных металлах.