Трамп снова жалуется на Зеленского. Говорит, тот "спал", когда приехал глава Минфина США

Президент США недоволен, что их министр финансов долго ехал в Украину на поезде за соглашением о редкоземельных металлах, а уехал обратно ни с чем

Дональд Трамп (Фото: ARON SCHWARTZ, ЕРА)

Президент США Дональд Трамп продолжает критиковать украинского коллегу Владимира Зеленского – на этот раз в якобы грубом обращении с американским министром финансов Скоттом Бессентом в Киеве. Об этом пишет France24, ссылаясь на AFP.

Трамп, разговаривая с журналистами на борту Air Force One, сказал, что США считали, что они достигли соглашения о доступе к критически важным полезным ископаемым в Украине, когда министр финансов Скотт Бессент приехал в Киев на прошлой неделе.

По его словам, украинцы "более или менее согласились", а затем в Киев приехал Бессент, и с ним обращались "достаточно грубо", по сути сказав ему "нет".

А сам Зеленский во время визита главы Минфина США якобы "спал" и был недоступен для встречи.

"Бессент проехал много часов в поезде, что является опасной поездкой, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда подписывать документ, а когда приехал, то вернулся ни с чем", – сказал Трамп.

После встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп начал активно критиковать Зеленского, в том числе озвучивая российскую дезинформацию, что его рейтинг якобы упал до 4%, и настаивая на выборах во время войны.

Также Трамп обвиняет Зеленского в том, что Россия до сих пор воюет против Украины – считает, что у Киева было три года, чтобы заключить какое-то соглашение.

Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и считает, что тот провел "ужасную работу".

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