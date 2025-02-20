Трамп знову скаржиться на Зеленського. Каже, той "спав", коли приїхав міністр фінансів США

Президент США невдоволений, що Бессент довго їхав до України потягом за угодою про рідкісноземельні метали, а поїхав назад ні з чим

Дональд Трамп (Фото: ARON SCHWARTZ, ЕРА)

Президент США Дональд Трамп продовжує критикувати українського колегу Володимира Зеленського – цього разу в нібито грубому поводженні з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом в Києві. Про це пише France24, посилаючись на AFP.

Трамп, розмовляючи з журналістами на борту Air Force One, сказав, що США вважали, що вони досягли угоди щодо доступу до критично важливих корисних копалин в Україні, коли міністр фінансів Скотт Бессент приїхав до Києва минулого тижня.

За його словами, українці "більш-менш погодилися", а потім до Києва приїхав Бессент, і з ним поводилися "досить грубо", по суті сказавши йому "ні".

А сам Зеленський під час візиту глави Мінфіну США нібито "спав" і був недоступний для зустрічі.

"Бессент проїхав багато годин у поїзді, що є небезпечною поїздкою, і ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди підписувати документ, а коли приїхав, то повернувся ні з чим", – сказав Трамп.

Після зустрічі представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп почав активно критикувати Зеленського, зокрема озвучуючи російську дезінформацію, що його рейтинг нібито впав до 4%, і наполягаючи на виборах під час війни.

Також Трамп звинувачує Зеленського у тому, що Росія досі воює проти України – вважає, що Київ мав три роки, щоб укласти якусь угоду.

Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і вважає, що той провів "жахливу роботу".

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