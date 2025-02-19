ЦПД: Російська пропаганда маніпулює заявами Трампа щодо України
Російська пропаганда активно використовує заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, зроблені щодо України, для маніпуляцій. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.
Центр навів декілька фейків, які поширювали російські пропагандисти:
→ Трамп нібито назвав президента Володимира Зеленського некомпетентним. Це дезінформація. Насправді американський президент говорив у тій заяві про свого попередника Джо Байдена;
→ пропаганда РФ активно поширює слова Трампа про нібито 4% підтримки Зеленського. Насправді, відповідно до опублікованого 19 лютого соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, чинному главі держави довіряють 57% українців;
→ заява про те, що Україні доведеться повертати гроші, які США дали їй як військову допомогу. У ЦПД стверджують, що насправді фраза Трампа "їм доведеться платити" стосувалася не України, а партнерів США по НАТО в контексті витрат на оборону. Україну ніхто не звинувачував у розкраданні чи нецільовому використанні допомоги США. Щодо тези, що Україна отримала від США $350 млрд, Зеленський заявив, що Вашингтон надав Києву приблизно $67 млрд зброєю і $31 млрд програмами в бюджет;
→ теза про те, що нібито "Україна почала війну", не відповідає дійсності. Війну розпочала Росія, вона є агресором, і це визнає весь цивілізований світ.
- 18 лютого 2025 року після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.
- 19 лютого Зеленський заявив, що цю дезінформацію Трамп отримав від Росії.