ЦПД: Російська пропаганда маніпулює заявами Трампа щодо України

Дональд Трамп (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Російська пропаганда активно використовує заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, зроблені щодо України, для маніпуляцій. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

Центр навів декілька фейків, які поширювали російські пропагандисти:

→ Трамп нібито назвав президента Володимира Зеленського некомпетентним. Це дезінформація. Насправді американський президент говорив у тій заяві про свого попередника Джо Байдена;

→ пропаганда РФ активно поширює слова Трампа про нібито 4% підтримки Зеленського. Насправді, відповідно до опублікованого 19 лютого соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, чинному главі держави довіряють 57% українців;

→ заява про те, що Україні доведеться повертати гроші, які США дали їй як військову допомогу. У ЦПД стверджують, що насправді фраза Трампа "їм доведеться платити" стосувалася не України, а партнерів США по НАТО в контексті витрат на оборону. Україну ніхто не звинувачував у розкраданні чи нецільовому використанні допомоги США. Щодо тези, що Україна отримала від США $350 млрд, Зеленський заявив, що Вашингтон надав Києву приблизно $67 млрд зброєю і $31 млрд програмами в бюджет;

→ теза про те, що нібито "Україна почала війну", не відповідає дійсності. Війну розпочала Росія, вона є агресором, і це визнає весь цивілізований світ.