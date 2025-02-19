ЦПД: Российская пропаганда манипулирует заявлениями Трампа об Украине

Дональд Трамп (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Российская пропаганда активно использует заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сделанные в отношении Украины, для манипуляций. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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Центр привел несколько фейков, распространяемых российскими пропагандистами:

→ Трамп якобы назвал президента Владимира Зеленского некомпетентным. Это дезинформация. На самом деле американский президент говорил в том заявлении о своем предшественнике Джо Байдене;

→ пропаганда РФ активно распространяет слова Трампа о якобы 4% поддержки у Зеленского. На самом деле, согласно опубликованному 19 февраля социологическому опросу Киевского международного института социологии, действующему главе государства доверяют 57% украинцев;

→ заявление о том, что Украине придется возвращать деньги, которые США предоставили ей в качестве военной помощи. В ЦПД утверждают, что на самом деле фраза Трампа "им придется платить" касалась не Украины, а партнеров США по НАТО в контексте расходов на оборону. Украину никто не обвинял в хищении или нецелевом использовании помощи США. По поводу тезиса, что Украина получила от США $350 млрд, Зеленский заявил, что Вашингтон предоставил Киеву примерно $67 млрд оружием и $31 млрд программами в бюджет;

→ тезис о том, что "Украина начала войну", не соответствует действительности. Войну начала Россия, она агрессор, и это признает весь цивилизованный мир.