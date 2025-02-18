Зеленский: Между Трампом и Путиным не может быть хороших отношений, это разные полюсы

Зеленский отметил, что отдает себе отчет: у Трампа "действительно тесные отношения с Путиным". Но, по его мнению, это неправда

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SVEN HOPPE)

Президент Владимир Зеленский считает, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не может быть действительно хороших отношений, несмотря на то, что американский президент отмечает свои "тесные отношения" с российским диктатором. Об этом он заявил в интервью ARD, передает Tagesschau.

Зеленский отметил, что отдает себе отчет: у Трампа "действительно тесные отношения с Путиным".

В то же время он отметил, что, по его мнению, "между лидерами США и России не может быть по-настоящему хороших отношений, ведь это совершенно разные полюса, совершенно разные культуры, разные ценностные ориентиры".

Глава государства также подчеркнул важность участия США в украинских делах после достижения мирного соглашения. Он отметил, что Украина сейчас совсем другая, чем в начале российского вторжения, и, в частности, у нее уже есть большой опыт в производстве вооружений.

Однако он подчеркнул, что "Украина не сможет одержать победу без поддержки США". Он также повторил, что переговоры о прекращении огня должны включать в себя гарантии безопасности.

Зеленский отметил, что хотя Трамп считает, что помощь Украине должен оказывать европейский военный контингент, он сам настаивал на том, что "участие американцев необходимо". Это вопрос не только количества войск, но и демонстрации силы и единства союзников перед Путиным.