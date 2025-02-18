Зеленський: Між Трампом та Путіним не може бути справді хороших відносин, це різні полюси

Зеленський зазначив, що усвідомлює: Трамп має "дійсно тісні стосунки з Путіним". Але, на його думку, це неправда

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/SVEN HOPPE)

Президент Володимир Зеленський вважає, що між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом не може бути справді хороших відносин попри те, що американський президент наголошує на своїх "тісних взаєминах" з російським диктатором. Про це він заявив в інтерв'ю ARD, передає Tagesschau.

Зеленський зазначив, що усвідомлює: Трамп має "дійсно тісні стосунки з Путіним".

Водночас він зауважив, що, на його думку, "між лідерами США та Росії не може бути по-справжньому добрих відносин, адже це зовсім різні полюси, абсолютно різні культури, різні ціннісні орієнтири".

Глава держави також підкреслив важливість участі США в українських справах після досягнення мирної угоди. Він зауважив, що Україна зараз зовсім інша, ніж на початку російського вторгнення, і, зокрема, вже має значний досвід у виробництві озброєнь.

Однак він наголосив, що "Україна не зможе здобути перемогу без підтримки США". Він також повторив, що переговори про припинення вогню мають містити гарантії безпеки.

Зеленський зауважив, що хоча Трамп вважає, що допомогу Україні має надавати європейський військовий контингент, він сам наполягав на тому, що "участь американців є необхідною". Це питання не тільки кількості військ, але й демонстрації сили та єдності союзників перед Путіним.