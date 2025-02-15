Сенатор Грэм о соглашении по ископаемым: Теперь американцы поймут, зачем защищать Украину
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что соглашение о добыче украинских редкоземельных металлов может объяснить американцам, зачем им защищать Украину. На Мюнхенской конференции безопасности он назвал это "настоящим прорывом".
Грэм считает, что после подписания соглашения оно станет важным аргументом для президента США Дональда Трампа в контексте поддержки Украины.
"Теперь президент Трамп может сказать американцам: "Украина – не обуза, а преимущество", – сказал американский законодатель.
Грэм рассказал, что во время одного из разговоров с Трампом подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет восстановить СССР или даже Российскую империю.
"Не позволяйте ему украсть украинские ресурсы для собственного обогащения – это то же, что лишить полицию финансирования. Поэтому, если это соглашение о полезных ископаемых состоится, это станет кошмаром для Путина, ведь теперь нам будет что защищать", – подытожил сенатор.
Ранее стало известно, что Украина доработала проект документа и передала его американской стороне. Однако переговоры между президентом Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении по добыче полезных ископаемых.
- 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь. После этого стало известно о визите в Киев министра финансов США Скотта Бессента для обсуждения доступа Штатов к критически важным полезным ископаемым.
- В интервью The Guardian Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать со Штатами разные варианты по добыче ценных ресурсов. Главное условие – соглашение должно быть взаимовыгодным.