Сенатор Грэм о соглашении по ископаемым: Теперь американцы поймут, зачем защищать Украину

Линдси Грэм (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что соглашение о добыче украинских редкоземельных металлов может объяснить американцам, зачем им защищать Украину. На Мюнхенской конференции безопасности он назвал это "настоящим прорывом".

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Грэм считает, что после подписания соглашения оно станет важным аргументом для президента США Дональда Трампа в контексте поддержки Украины.

"Теперь президент Трамп может сказать американцам: "Украина – не обуза, а преимущество", – сказал американский законодатель.

Грэм рассказал, что во время одного из разговоров с Трампом подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет восстановить СССР или даже Российскую империю.

"Не позволяйте ему украсть украинские ресурсы для собственного обогащения – это то же, что лишить полицию финансирования. Поэтому, если это соглашение о полезных ископаемых состоится, это станет кошмаром для Путина, ведь теперь нам будет что защищать", – подытожил сенатор.

Ранее стало известно, что Украина доработала проект документа и передала его американской стороне. Однако переговоры между президентом Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении по добыче полезных ископаемых.

11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь. После этого стало известно о визите в Киев министра финансов США Скотта Бессента для обсуждения доступа Штатов к критически важным полезным ископаемым.

В интервью The Guardian Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать со Штатами разные варианты по добыче ценных ресурсов. Главное условие – соглашение должно быть взаимовыгодным.