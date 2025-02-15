Сенатор Грем про угоду щодо копалин: Тепер американці зрозуміють, навіщо захищати Україну

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що угода про видобуток українських рідкісноземельних металів може пояснити американцям, навіщо їм захищати Україну. На Мюнхенській безпековій конференції він назвав це "справжнім проривом".

Грем вважає, що після підписання угоди вона стане важливим аргументом для президента США Дональда Трампа в контексті підтримки України.

"Тепер президент Трамп може сказати американцям: "Україна – не тягар, а перевага", – сказав американський законодавець.

Грем розповів, що під час однієї з розмов з Трампом наголосив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче відновити СРСР чи навіть Російську імперію.

"Не дозволяйте йому вкрасти українські ресурси для власного збагачення – це те саме, що позбавити поліцію фінансування. Тому, якщо ця угода про корисні копалини відбудеться, це стане кошмаром для Путіна, адже тепер ми матимемо що захищати", – підсумував сенатор.

Раніше стало відомо, що Україна доопрацювала проєкт документа і передала його американській стороні. Однак переговори між президентом Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин.

11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу. Після цього стало відомо про візит до Києва міністра фінансів США Скотта Бессента для обговорення доступу Штатів до критично важливих корисних копалин.

В інтерв’ю The Guardian Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати зі Штатами різні варіанти щодо видобутку цінних ресурсів. Головна умова – угода має бути взаємовигідною.