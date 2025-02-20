Трамп хоче відродити угоду про рідкісноземельні метали, яку "зірвала" Україна

Документ привозив до України міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого, але поїхав "ні з чим"

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент США Дональд Трамп хоче відродити угоду про рідкісноземельні метали, яку не підписала Україна. Про це він сказав журналістам на борту президентського літака, передає CNN.

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Він заявив, що відновить угоду з Україною, інакше президент Володимир Зеленський буде "не надто щасливим".

Трамп заявив, що угоду було зірвано з боку України, коли до Києва приїздив міністр фінансів США Скотт Бессент, і з ним нібито повелися "досить грубо" і по суті сказали "ні" щодо угоди, а Зеленський взагалі нібито спав і був недоступний для зустрічі.

Також Трамп учергове повторив заклик до проведення виборів в Україні.

Натомість про переговори з Росією Трамп говорив уже в більш позитивному ключі: "Я можу вам сказати, у нас дуже добре з Росією. Ми будемо робити з Росією те, чого він [Зеленський] не зміг. Ми могли б укласти угоду з Росією, щоб зупинити потенційну загибель додаткових мільйонів людей".

15 лютого сенатор Ліндсі Грем заявив, що завдяки угоді про рідкісноземельні метали американці зрозуміють, навіщо захищати Україну.

16 лютого радник Трампа із національної безпеки Майк Волтц сказав, що Штати заслуговують на відшкодування від України за допомогу.

17 лютого були опубліковані деталі запропонованої Штатами угоди про рідкісноземельні метали.