Трамп хоче відродити угоду про рідкісноземельні метали, яку "зірвала" Україна
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент США Дональд Трамп хоче відродити угоду про рідкісноземельні метали, яку не підписала Україна. Про це він сказав журналістам на борту президентського літака, передає CNN.

Він заявив, що відновить угоду з Україною, інакше президент Володимир Зеленський буде "не надто щасливим".

Трамп заявив, що угоду було зірвано з боку України, коли до Києва приїздив міністр фінансів США Скотт Бессент, і з ним нібито повелися "досить грубо" і по суті сказали "ні" щодо угоди, а Зеленський взагалі нібито спав і був недоступний для зустрічі.

Також Трамп учергове повторив заклик до проведення виборів в Україні.

Натомість про переговори з Росією Трамп говорив уже в більш позитивному ключі: "Я можу вам сказати, у нас дуже добре з Росією. Ми будемо робити з Росією те, чого він [Зеленський] не зміг. Ми могли б укласти угоду з Росією, щоб зупинити потенційну загибель додаткових мільйонів людей".

  • 15 лютого сенатор Ліндсі Грем заявив, що завдяки угоді про рідкісноземельні метали американці зрозуміють, навіщо захищати Україну.
  • 16 лютого радник Трампа із національної безпеки Майк Волтц сказав, що Штати заслуговують на відшкодування від України за допомогу.
  • 17 лютого були опубліковані деталі запропонованої Штатами угоди про рідкісноземельні метали.
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