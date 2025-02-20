Трамп заявив про наявність у Росії "козирів" на переговорах щодо припинення війни
Президент США Дональд Трамп заявив про наявність у РФ "козирів" у вигляді захоплених територій на потенційних переговорах щодо закінчення російсько-української війни. Про це він сказав журналістам на борту президентського літака, повідомляє BBC.
"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася... Я думаю, що у них є трохи козирів, тому що вони захопили багато території", – сказав Трамп.
Коли його запитали, чи вважає він, що Росія хоче миру, Трамп відповів: "Я вірю".
- 18 лютого Трамп розкритикував українську владу в тому, що повномасштабне вторгнення Росії досі триває.
- Також Трамп заявляв про необхідність виборів в Україні.
- 19 лютого Трамп сказав, що хоче відродити угоду про рідкісноземельні метали, яку "зірвала" Україна.