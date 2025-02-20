Трамп заявив про наявність у Росії "козирів" на переговорах щодо припинення війни

Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив про наявність у РФ "козирів" у вигляді захоплених територій на потенційних переговорах щодо закінчення російсько-української війни. Про це він сказав журналістам на борту президентського літака, повідомляє BBC.

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"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася... Я думаю, що у них є трохи козирів, тому що вони захопили багато території", – сказав Трамп.

Коли його запитали, чи вважає він, що Росія хоче миру, Трамп відповів: "Я вірю".