Трамп заявив про наявність у Росії "козирів" на переговорах щодо припинення війни
Дональд Трамп (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив про наявність у РФ "козирів" у вигляді захоплених територій на потенційних переговорах щодо закінчення російсько-української війни. Про це він сказав журналістам на борту президентського літака, повідомляє BBC.

"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася... Я думаю, що у них є трохи козирів, тому що вони захопили багато території", – сказав Трамп.

Коли його запитали, чи вважає він, що Росія хоче миру, Трамп відповів: "Я вірю".

  • 18 лютого Трамп розкритикував українську владу в тому, що повномасштабне вторгнення Росії досі триває.
  • Також Трамп заявляв про необхідність виборів в Україні.
  • 19 лютого Трамп сказав, що хоче відродити угоду про рідкісноземельні метали, яку "зірвала" Україна.
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