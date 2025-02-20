США отказываются быть соавтором резолюции ООН в поддержку Украины и против РФ – Reuters

Пока неясно, когда истекает срок, во время которого можно присоединиться к проекту документа, и Вашингтон все еще может передумать

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Соединенные Штаты отказываются стать соавтором проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу трех лет полномасштабного вторжения России против Украины, в которой поддерживается территориальная целостность и осуждается агрессия РФ. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на три анонимных дипломатических источника.

Этот шаг, похоже, отражает расширяющийся раскол между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, считает медиа.

Проект резолюции ООН, с которым ознакомилось Reuters, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"В прошлые годы США последовательно являлись соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине", – отметил один из собеседников агентства.

Первый дипломатический источник сообщил, что в резолюцию присоединились более 50 стран, но отказался их назвать.

Спикер американской дипломатической миссии при ООН в Женеве не ответил на запрос Reuters по поводу комментария.

СПРАВКА Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер, то есть они необязательны к исполнению. В то же время, такие документы выражают позицию государств-членов ООН по тем или иным вопросам. Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер, то есть они необязательны к исполнению. В то же время, такие документы выражают позицию государств-членов ООН по тем или иным вопросам.

США были соавтором почти всех резолюций ООН в поддержку Украины против России на протяжении всего полномасштабного вторжения.

Пока неясно, когда истекает срок, во время которого можно присоединиться к проекту резолюции, и Вашингтон все еще может передумать, отмечает медиа.

Второй дипломатический источник сообщил: сейчас ситуация такова, что США не подпишут резолюцию. Оно добавило, что продолжаются попытки получить поддержку документа от других стран, в частности, от Глобального Юга.

"Голосование в ООН, рассматриваемое как важный индикатор глобальной поддержки Украины перед лицом возможного смещения администрации Трампа в сторону позиции России в войне, все еще может состояться без поддержки США, но вероятность получить широкую поддержку в Генеральной Ассамблее будет меньше", – считает агентство.

В то же время, издание Financial Times заявляет, что США выступают против того, чтобы использовать фразу "российская агрессия" в заявлении Группы Семи по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.