США отказываются быть соавтором резолюции ООН в поддержку Украины и против РФ – Reuters
Соединенные Штаты отказываются стать соавтором проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу трех лет полномасштабного вторжения России против Украины, в которой поддерживается территориальная целостность и осуждается агрессия РФ. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на три анонимных дипломатических источника.
Этот шаг, похоже, отражает расширяющийся раскол между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, считает медиа.
Проект резолюции ООН, с которым ознакомилось Reuters, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
"В прошлые годы США последовательно являлись соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине", – отметил один из собеседников агентства.
Первый дипломатический источник сообщил, что в резолюцию присоединились более 50 стран, но отказался их назвать.
Спикер американской дипломатической миссии при ООН в Женеве не ответил на запрос Reuters по поводу комментария.
США были соавтором почти всех резолюций ООН в поддержку Украины против России на протяжении всего полномасштабного вторжения.
Пока неясно, когда истекает срок, во время которого можно присоединиться к проекту резолюции, и Вашингтон все еще может передумать, отмечает медиа.
Второй дипломатический источник сообщил: сейчас ситуация такова, что США не подпишут резолюцию. Оно добавило, что продолжаются попытки получить поддержку документа от других стран, в частности, от Глобального Юга.
"Голосование в ООН, рассматриваемое как важный индикатор глобальной поддержки Украины перед лицом возможного смещения администрации Трампа в сторону позиции России в войне, все еще может состояться без поддержки США, но вероятность получить широкую поддержку в Генеральной Ассамблее будет меньше", – считает агентство.
В то же время, издание Financial Times заявляет, что США выступают против того, чтобы использовать фразу "российская агрессия" в заявлении Группы Семи по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
- 18 февраля президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед проведением переговоров по окончании войны. В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.
Уже вечером президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны". В вечернем обращении украинский лидер заявил, что рассчитывает на прагматизм Америки, и заметил, что сильнейшим нужно избрать мир, а не российского диктатора Путина.
- Впоследствии Трамп сообщил, что хочет возродить соглашение о редкоземельных металлах, которое не подписала Украина. Также президент США заявил о наличии у РФ "козырей" в виде захваченных территорий на потенциальных переговорах по окончании войны.