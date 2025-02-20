США відмовляються бути співавтором резолюції ООН на підтримку України і проти Росії – Reuters

Наразі неясно, коли спливає термін, під час якого можна доєднатися до проєкту документа, і Вашингтон все ще може передумати

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Сполучені Штати відмовляються стати співавтором проєкту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо трьох років повномасштабного вторгнення Росії проти України, у котрій підтримується територіальна цілісність та засуджується агресія РФ. Про це повідомляє британська агенція Reuters з посиланням на три анонімні дипломатичні джерела.

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Цей крок, схоже, відображає розкол, що розширюється, між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, вважає медіа.

Проєкт резолюції ООН, з яким ознайомилося Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"У минулі роки США послідовно були співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", – зауважив один зі співбесідників агенції.

Перше дипломатичне джерело повідомило, що до резолюції доєдналися понад 50 країн, але відмовилося їх назвати.

Речник американської дипломатичної місії при ООН у Женеві не відповів на запит Reuters щодо коментаря.

ДОВІДКА Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто є необов'язковими до виконання. Водночас такі документи висловлюють позицію держав-членів ООН з тих чи інших питань. Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто є необов'язковими до виконання. Водночас такі документи висловлюють позицію держав-членів ООН з тих чи інших питань.

США були співавтором майже всіх резолюцій ООН на підтримку України проти Росії впродовж усього повномасштабного вторгнення.

Наразі неясно, коли спливає термін, під час якого можна доєднатися до проєкту резолюції, і Вашингтон все ще може передумати, зауважує медіа.

Друге дипломатичне джерело повідомило: наразі ситуація є такою, що США не підпишуть резолюцію. Воно додало, що тривають спроби отримати підтримку документа від інших країн, зокрема від Глобального Півдня.

"Голосування в ООН, що розглядається як важливий індикатор глобальної підтримки України перед лицем можливого зсуву адміністрації Трампа у бік позиції Росії у війні, все ще може відбутися без підтримки США, але ймовірність отримати широку підтримку у Генеральній Асамблеї буде меншою", – вважає агенція.

Водночас видання Financial Times заявляє, що США виступають проти того, аби використати фразу "російська агресія" у заяві Групи Семи з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.